26. februar 2020.

Doktor Branimir Nestorović, dečji pulmolog obratio se danas javnosti posle sastanka sa predsednikom Aleksandrom Vučićem o korona virusu, da nema razloga za paniku, jer više ljudi umire danas od mnogih drugih bolesti u Srbiji.On je poručio ženama u Srbiji da mogu slobodno da krenu u šoping u Italiju...- Apelujem na ljude da prestanu da veruju neproverenim informacijama. Epidemija u Kini je pri kraju, ona je počela 7. decembra, stvarno nema razloga ni za kakvu zabrinutost - rekao je Nestorović i dodao:- Evo da kažem za žene... Estrogeni definitivno štite žene, one imaju blage oblike i ne umiru od ovog virusa. Dakle, žene, slobodno u šoping u Italiju, jer čujem da će tamo sada biti veliki popusti, zato što niko živ sad neće da ide tamo. Samo pripremite muževe za to mentalno. Šalim se, ali stvarno sam bio zatečen da se digla tolika galama, zatvaraju granice... Stvarno besmislica.- Ko Boga vas molim, živite svoj život. Svi ćemo dočekati april mesec a u aprilu mesecu će izaći sunčevi UV zraci, vi ćete imati puno vitamina D u organizmu, to će pomoći imunitetu, virus će da ugine, poručuje prof. Nestorović.-Ne mogu da verujem da se narod koji je preživeo sankcije, bombardovanje, svakojaka maltretiranja, uplašio najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva, rekao je prof. dr Branimir Nestorović načelnik pulmologije i alergologije u Tiršovoj.On je kako je rekao na sastanku koji je održao predsednik Aleksandar Vučić, bio protiv poručivanja maski."To je potpuno besmisleno. Da nemamo test mi ne bismo znali da je epidemija. Ne znam koliko ste svesni toga da smo u toku epidemije gripa koja se sada završila imali izuzetno teške slučajve. Imamo devojčicu koja je ostala paralizovana posle gripa, mišići su joj bili uništeni skroz. Imali smo ekstra teške pneumonije... To ništa nije bilo interesantno i sad odjednom neki korona virus", rekao je dr Nestorović.