NOVI IZBORI, DUBLJE PODELE I JAČANJE SNS: Šta donosi mogućnost ponovnog izlaska na birališta u Beogradu ako se SNS i SPS ne dogovore sa "Mi"

IZJAVA predsednika Aleksandra Vučića da će u Beogradu biti održani novi izbori ukoliko pokret "Mi - glas iz naroda" doktora Branimira Nestorovića ostane pri stavu da neće podržati nijednu koaliciju koja bi mogla uz njihovu pomoć da formira većinu i pozicionira se na vlasti u Beogradu, baca novo svetlo na postizbornu atmosferu u prestonici, u kojoj se pet dana posle glasanja ne zna ko će u Stari dvor. Odnosno, šansa da SNS (49 mandata) i SPS (6 mandata) dobiju podršku liste "Mi" sa njenih šest mandata bar kao manjinska podrška, koja je do juče izgledala realno, sada deluje dalje nego u izbornoj noći.

Foto: Tanjug

Prema rezultatima glasanja, naprednjaci i socijalisti zajedno imaju 55 od 110 odbornika, a za većinu u beogradskom parlamentu potrebno im je najmanje 56.

Da raspisivanje novih izbora u glavnom gradu nije samo jedna od opcija jasno je i laicima u politici. Jer, ponovno glasanje mobilisalo bi kompletnu stranačku infrastrukturu naprednjaka, koji su završili "posao" na republičkom nivou, pa su slobodni da sve svoje snage usmere na Beograd. Novi izbori mogu da budu i velika šansa za opoziciju sa liste "Srbija protiv nasilja" koja bi u njima videla mogućnost za "popravni", a u toj referendumskoj atmosferi "Za i protiv Vučića" lista "Mi - glas iz naroda" mogla bi da izgubi pregovarački kapacitet koji je iznenada stekla.

Kako kaže prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, ponovni izlazak na birališta značio bi veliku grešku opozicije, jer bi ostvarili slabije rezultate, pa bi ih to podstaklo da prave još dublji rascep u društvu.

- I resursna baza i sve što Srpska napredna stranka može da pokrene u ovom momentu je mnogo ozbiljnija od bilo čega što nudi opozicija, a to su nasilje, protesti, blokada Beograda i konfuzni stav njihove strukture - objašnjava Miletić. - To ne bi bilo dobro za opoziciju i nadam se da se to neće desiti. Bolje bi im bilo da se usredsrede na svoje opoziciono delovanje, ako već nemaju dovoljno mudrosti da zamole Nestorovića da podrži naprednjake.

Foto: Arhiva Novosti Stari dvor

Miletić smatra da bi svaka druga opcija značila dodatno slabljenje opozicije, te da dalje zaoštravanje odnosa u našem društvu nije dobro.

- Važno je da što pre uđemo u mirniju atmosferu, da se omogući delovanje aktuelnoj vlasti da se nastavi sa radom u Beogradu, da se nastavi razvoj prestonice, a ne da se bavimo unutrašnjim problemima i trošimo energiju i resurse na nešto što je besmisleno, a neće promeniti rezultate izbora.

"Glas iz naroda" ispred socijalista NAJVIŠE glasova u Beogradu osvojili su naprednjaci "Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane" - 39,3 odsto koji će u budućem sazivu gradskog parlamenta imati 49 mandata. Na drugom mestu je "Srbija protiv nasilja" sa 34,2 odsto, odnosno 42 mandata. Sledi koalicija NADA koja će sa 6 odsto osvojenih glasova imati sedam mandata, dok su socijalisti dobili 4,8 odsto i šest mandata, kao i lista "Mi - glas iz naroda - Aleksandar Jerković" za koje je glasalo 5,3 odsto građana. NAJVIŠE glasova u Beogradu osvojili su naprednjaci "Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane" - 39,3 odsto koji će u budućem sazivu gradskog parlamenta imati 49 mandata. Na drugom mestu je "Srbija protiv nasilja" sa 34,2 odsto, odnosno 42 mandata. Sledi koalicija NADA koja će sa 6 odsto osvojenih glasova imati sedam mandata, dok su socijalisti dobili 4,8 odsto i šest mandata, kao i lista "Mi - glas iz naroda - Aleksandar Jerković" za koje je glasalo 5,3 odsto građana. Pravo da odlučuje o sastavu prestoničkog parlamenta ove godine imalo je 1.613.369 građana.

I predsednik Privremenog organa Grada Beograda i kandidat naprednjaka za gradonačelnika Aleksandar Šapić rekao je da nije siguran kako bi Beograđani glasali na ponovljenim izborima. On se pita kako bi reagovala opozicija ako bi izlaznost bila svega 40 odsto jer ljudi ne žele da posle mesec dana idu opet na birališta.

- Ako izgube, reći će da nema legitimiteta, jer je izašao mali broj ljudi i tako unedogled. Toj igri nema kraja, ukoliko prihvatimo ta pravila - ističe Šapić. - Na izlaznost od skoro 60 odsto u Beogradu osvojili smo oko 370.000 glasova, odnosno 39 odsto. Pobedili smo i to opet nije garancija da ćemo doći do skupštinske većine, jer sistem oduvek tako funkcioniše.

Naprednjaci jači na obodu PREMA preliminarnim rezultatima izbora u Beogradu koje je objavila Republička izborna komisija, lista "Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane" osvojila je najviše glasova u Surčinu - 54,7 odsto, dok je za "Srbiju protiv nasilja" u ovoj prestoničkoj opštini glasalo 18,2 odsto birača. Naprednjaci su dobar rezultat ostvarili i u Sopotu (51,9 odsto), Mladenovcu (51,2 odsto), Barajevu (51,3 odsto), Obrenovcu (49,5 odsto), Grockoj (47,8 odsto), Lazarevcu (41,2 odsto), Zemunu (40,9 odsto). Lista "Srbija protiv nasilja" osvojila je više glasova od naprednjaka na Starom gradu (49,6 odsto), Vračaru (48,4 odsto), Savskom vencu (44 odsto), Zvezdari (40,1 odsto) i Voždovcu (36,6 odsto).

On je rekao da postoji veliki rizik da uđemo u jednu novu vrstu političke kulture koja nas uvodi u anarhiju, haos i potencijalni građanski rat.

- Sva izborna pravila bila su nešto što je opozicija tražila od Evropske unije i evropskih posmatrača, a što je usvojeno i usaglašeno dva meseca pre raspisivanja izbora, jer su to bili njihovi uslovi. Nemamo problem da definišemo jasna pravila i da se na osnovu njih tako i ponašamo, već je problem što se pravila stalno menjaju od izbora do izbora u skladu sa nečijim ciljevima, interesima i nezadovoljstvima - zaključio je Šapić.