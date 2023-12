"NAŠI IZBORI BIĆE OKONČANI": Vučić o mešanju stranih faktora - Naši državni organi rade na tome

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja nakon obilaska završnih radova na vijaduktu kod Vrbasa govorio i o daljem scenariju nakon izbora, te mešanju stranih faktora u izborni proces.

Foto: Printskrin

- Naši državni organi sastavljaju jedno važno pismeno saopštenje o uplivu jedne važne zemlje u izbore u Srbiji, do sada na najbrutalniji način. Verujem da će za desetak dana do Nove godine imati to završeno i onda ćemo pred pravoslavni Božić moći da uputimo celom svetu, da vide kako se vrši takva vrsta mešanja u procese koji treba da pripadaju jednoj suverenoj zemlji. Ali to nema nikakve veze sa izbornim procedurama, naši izbori biće okončani, republički će biti okončani 30, a gradski malo kasnije. I gradski, kako stvari stoje, verovatno ćemo ići ako Nestorovićeva lista ostane pri tome da neće da podrže nikoga, onda ćemo najverovatnije ponovo ići na izbore. Vrlo brzo će biti konstituisan parlament i potrebno je da najveća partija u zemlji donese odluku da sebe jednim delom promeni. Tu ima divnih ljudi, ali i onih koji ne zaslužuju poverenje naroda. Zato će moja molba njima biti da sebe krenu da menjaju i da to ljudi vide... - kazao je predsednik.