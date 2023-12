JEREMIĆ UDARIO NA N1 I NOVU S: Vaš favorit je Đilas i njegov omiljeni desničar Miloš Jovanović (VIDEO)

VUK Jeremić žestoko je udario po tzv. nezavisnim medijima rekavši "Ljudi me često na ulici pitaju zašto me nema u medijima..."

Foto: Printskrin

Nova S: "Šteta što nemaju SBB!"

Jeremić: "Ne znam koliko bi im to pomoglo! Ovaj centar medijske moći ima svog favorita a to je Đilas! Evo, ja sam poslednji put sa Vama razgovarao pre 6 meseci! Ovaj centar medijske moći ima svog kandidata desnice kog podržava, a to je za Dragana Đilasa Miloš Jovanović. On najčešće gostuje u paru sa Draganom Đilasom bez trećeg gosta koji bi im razbio tu harmoniju i eskalaciju razumevanja bez obzira na ideološke razlike!"

