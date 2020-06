NovostiOnline | 03. jun 2020. 15:43 | Komentara: 0

Poslanik Demokratoskog fronta Milun Zogović odgovorio je šefu crnogorske diplomatije Srđanu Darmanoviću posle njegove ocene da "srpski državni vrh sa medijima koje kontroliše pokušava da izazove političku nestabilnost u Crnoj Gori"





Darmanović je danas u Skupštini Crne gore izjavio da "srpski državni vrh sa medijima koje kontroliše, potpomognut svojim političkim saveznicima u Crnoj Gori koristi priliku da stvara ili podiže tenzije u Crnoj Gori". Naglasio je da posebnu ulogu imaju režimski mediji u Srbiji "čiji su otrovni naslovi i bombastične naslovnice prevazišli sve do sada viđeno, ni u Miloševićevo vreme nije bilo ovoliko mržnje, razularenosti i prostote u medijskoj kampanji protiv Crne Gore".





Zogović je potom uzeo reč, a njegov odgovor Darmanoviću prenosimo u celosti:





"Ministre Darmanoviću izjavili ste da se Srbija meša u unutrašnje stvari Crne Gore, na kojim činjenicama i dokazima temeljite vaše tvrdnje?





Nije prvi put da sa adrese ministra inostranih poslova stizu tvrdnje o mešanju Srbije u unutrašnja pitanja države Crne Gore. Kordinirano takvi aberi stižu i iz Zagreba, Skoplja, Sarajeva, Tirane i Prištine. I to obično na nivou političkih pamfleta, bez ijednog, jedinog dokaza.





Neko je to to dobro definisao i nazvao "Tempiranim slučajnostima“. Najnovija serija tih „ Tempiranih slučajnosti počela je emitovanjem pjesme deklarisanog ustaše Marka Perkovića Tompsona na RTCG-u i to na dan pobede nad fašizmom. Zatim je u Makedoniji štampana poštanska marka u znak zahvalnosti Hrvatskoj koju prikazuju u granicama bivše NDH-a. U Bosni se takodje dogodila slučajnost da se služi misa ustaškim zločincima , dok je Priština ponovo uvela takse a Montenegro hapsi vladiku SPC. Nešto mi sve ovo gospodine ministre ne upućuje na srpski hegemonizam.





I Sekula Drljević čiju ideologiju baštini režim kome pripadate je nakon završetka studija u Zagrebu i saradnje sa Pavelićem počeo da lansira tezu o agresivnoj politici Beograda koja je pretnja celom Balkanu. Tada on, danas režim kojem i vi pripadate.





Kompletna zajednička operacija tempiranih slučajnosti koordinisana je od ekspozitura Džordža Soroša koje imaju neprikosnoveni uticaj na režime tih država. A udarne pesnice su dugogodišnji stipendisti i korisnici sinekura prljavih Sorošovih fondova.





Gospodine ministre, da li je po vama priznanje okupiranog dela teritorije države Srbije za nezavisnu državu koje je učinila Vlada Crne Gore miješanje Srbije u unutrašnje stvari Crne Gore?





Da li je, po vama, podrška takozvanoj državi Kosovo za ulazak u Unesko mešanje Srbije u unutrašnje stvari Crne Gore?





Da li, je po vama, podrška takozvanoj državi Kosovo da postane članica interpola mešanje Srbije u unutršnje stvari Crne Gore?





I na kraju, ministre Darmanoviću, odgovorite da li je brutalni napad na organizaciju i ustrojstvo SPC i najava otimanja njene imovine u Crnoj Gori od strane Vlade Crne Gore mešanje Srbije u unutrašnje stvari Crne Gore."

