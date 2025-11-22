KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar.
ENGLESKA PREMIJER
13.30 BARNLI - ČELSI 2 (sa 1,55 na 1,50)
SRBIJA 1
18.30 PARTIZAN - ŽELEZNIČAR 1 (sa 1,40 na 1,33)
AZERBEJDžAN 1
14.30 ZIRA - GABALA 1 (sa 1,40 na 1,30)
BELGIJA 2
20.00 GENT U23 - GENK U23 1 (sa 1,92 na 1,78)
ENGLESKA LIGA 1
16.00 REDING - ROTERAM 1 (sa 2,00 na 1,85)
ITALIJA 2
17.15 PADOVA - VENECIJA 2 (sa 1,95 na 1,80)
