TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote

Ivan Dobrilović

22. 11. 2025. u 09:00

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ове суботе

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

ENGLESKA PREMIJER

13.30 BARNLI - ČELSI 2 (sa 1,55 na 1,50)

SRBIJA 1

18.30 PARTIZAN - ŽELEZNIČAR 1 (sa 1,40 na 1,33)

AZERBEJDžAN 1

14.30 ZIRA - GABALA 1 (sa 1,40 na 1,30)

BELGIJA 2

20.00 GENT U23 - GENK U23 1 (sa 1,92 na 1,78)

ENGLESKA LIGA 1

16.00 REDING - ROTERAM 1 (sa 2,00 na 1,85)

ITALIJA 2

17.15 PADOVA - VENECIJA 2 (sa 1,95 na 1,80)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NA OTVARANJU SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na Kamp Nou, gost je osmostruki prvak Španije!
Tip fudbal

0 0

NA "OTVARANJU" SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na "Kamp Nou", gost je osmostruki prvak Španije!

BARSELONA se konačno vraća kući! Posle više od dve godine renoviranja i 909 dana „izbeglištva“, Katalonci će ponovo istrčati na teren "Kamp Nou" stadiona, sada u ograničenom kapacitetu od 45.000 gledalaca. Utakmica protiv Atletik Bilbaa biće emotivna, važna i takmičarski zahtevna jer Barsa juri Real i ne sme da ispusti bodove na veličanstvenom povratku kući.

22. 11. 2025. u 07:40

Politika
Tenis
Fudbal
VODITELJ PINKA SPASIO ŽIVOT MLADIĆU: Temenom je udario o beton i krenuo da guta krv - bilo je strašno

VODITELj PINKA SPASIO ŽIVOT MLADIĆU: "Temenom je udario o beton i krenuo da guta krv" - bilo je strašno