KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
SLOVENIJA 1
20.15 CELjE - OLIMPIJA 1 (sa 1,75 na 1,58)
SRBIJA 1
18.30 TSC - PARTIZAN 2 (sa 2,15 na 1,75)
EKVADOR 1
22.30 M. RUNA - VINOTINTO 1 (sa 1,88 na 1,75)
GRČKA 1
16.00 AEL LARISA - OLIMPIJAKOS 2 (sa 1,30 na 1,23)
NORVEŠKA 2
16.00 EGERSUND - RAUFOŠ 1 (sa 1,72 na 1,50)
