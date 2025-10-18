TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote

Ivan Dobrilović

18. 10. 2025. u 09:15

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

FOTO: FK Partizan

SLOVENIJA 1

20.15 CELjE - OLIMPIJA 1 (sa 1,75 na 1,58)

SRBIJA 1

18.30 TSC - PARTIZAN 2 (sa 2,15 na 1,75)

EKVADOR 1

22.30 M. RUNA - VINOTINTO 1 (sa 1,88 na 1,75)

GRČKA 1

16.00 AEL LARISA - OLIMPIJAKOS 2 (sa 1,30 na 1,23)

NORVEŠKA 2

16.00 EGERSUND - RAUFOŠ 1 (sa 1,72 na 1,50)

