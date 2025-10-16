KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
VEIKAUSLIGA
17.00 Ilves - Kups UG 3+ (sa 1,60 na 1,44)
DANSKA PRVA DIVIZIJA
18.30 Esbjerg - Hobro GG (sa 1,60 na 1,53)
U21 PREMIJER LIGA KUP
20.00 Birmingem U21 - Reding U21 2 (sa 2,40 na 2,00)
ENGLESKA LIGA JEDAN
20.00 Hadersfild - Bolton X (sa 3,40 sa 3,25)
