NIZOVI: Urakan ne voli golove
TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.
POBEDE
Vaker (Austrija 3) 9
Petrol (Turska 3) 7
Mons (Belgija 3) 7
Baranoviči (Belorusija 2) 6
Gifu (Japan 3) 6
Luisvil (SAD 2) 6
NEREŠENI
Altamura (Italija 3C) 5
Balinger (Nemačka 4jz) 4
Inđija (Srbija 3V) 4
Aksaraj (Turska 3) 3
Alkorkon (Španija 3/2) 3
Antekera (Španija 3/2) 3
PORAZI
Glenavon (S. Irska 1) 10
Tim Toren (Švedska 3s) 10
Adanaspor (Turska 3) 7
Mersin IJ (Turska 3) 7
Krško (Slovenija 2) 6
GSP Polet (Srbija 3BG) 5
0-2
Urakan (Argentina 1) 9
Nortempton (Engleska L1) 9
Gubio (Italija 3B) 8
Vanraure (Japan 3) 8
Aldosivi (Argentina 1) 7
Bejkoz (Turska 3) 6
2-3
Dangenon (S. Irska 1) 8
GFK Sloboda (Srbija 3Z) 6
Glentoran (S. Irska 1) 6
Kerik (S. Irska 1) 6
Mensfild (Engleska L1) 6
River Plata (Argentina 1) 6
3+
Frajburg II (Nemačka 4jz) 11
Sandhauzen (Nemačka 4jz) 11
Zikirhen (Austrija 3) 10
Kavalri (Kanada 1) 8
Santander (Španija 2) 8
Oldenburg (Nemačka 4s) 8
n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.
