NIZOVI: Urakan ne voli golove

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas, na 10. konferenciji o bezbednosti dece "Bezbednost i odgovornost", u Palati Srbija, da će biti izmenjen Krivični zakonik u delu koji se odnosi na zloupotrebe i fabrikovanje video i foto sadržaja, kako bi na internetu bila zaštićena deca, ali i svi drugi.