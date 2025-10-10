TIP

NIZOVI: Urakan ne voli golove

Ivan Dobrilović

10. 10. 2025. u 10:30

TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.

НИЗОВИ: Уракан не воли голове

Profimedia

POBEDE

Vaker (Austrija 3) 9

Petrol (Turska 3) 7

Mons (Belgija 3) 7

Baranoviči (Belorusija 2) 6

Gifu (Japan 3) 6

Luisvil (SAD 2) 6

NEREŠENI

Altamura (Italija 3C) 5

Balinger (Nemačka 4jz) 4

Inđija (Srbija 3V) 4

Aksaraj (Turska 3) 3

Alkorkon (Španija 3/2) 3

Antekera (Španija 3/2) 3

PORAZI

Glenavon (S. Irska 1) 10

Tim Toren (Švedska 3s) 10

Adanaspor (Turska 3) 7

Mersin IJ (Turska 3) 7

Krško (Slovenija 2) 6

GSP Polet (Srbija 3BG) 5

0-2

Urakan (Argentina 1) 9

Nortempton (Engleska L1) 9

Gubio (Italija 3B) 8

Vanraure (Japan 3) 8

Aldosivi (Argentina 1) 7

Bejkoz (Turska 3) 6

2-3

Dangenon (S. Irska 1) 8

GFK Sloboda (Srbija 3Z) 6

Glentoran (S. Irska 1) 6

Kerik (S. Irska 1) 6

Mensfild (Engleska L1) 6

River Plata (Argentina 1) 6

3+

Frajburg II (Nemačka 4jz) 11

Sandhauzen (Nemačka 4jz) 11

Zikirhen (Austrija 3) 10

Kavalri (Kanada 1) 8

Santander (Španija 2) 8

Oldenburg (Nemačka 4s) 8

n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.

