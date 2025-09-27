KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
ENGLESKA PREMIJER
18.30 NOTINGEM - SANDERLEND 1 (sa 1,90 na 1,80)
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
HRVATSKA 1
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
16.00 RIJEKA - ISTRA 1 (sa 1,95 na 1,85)
ITALIJA 1
15.00 KOMO - KREMONEZE 1 (sa 1,55 na 1,48)
20.45 KALjARI - INTER 2 (sa 1,65 na 1,58)
SLOVENIJA 1
20.15 CELjE - MARIBOR 1 (sa 1,85 na 1,67)
SRBIJA 1
18.30 OFK BEOGRAD - PARTIZAN 2 (sa 1,75 na 1,60)
Preporučujemo
TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Akron čeka "horor" u Groznom
26. 09. 2025. u 12:00
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera
26. 09. 2025. u 12:45
POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"
26. 09. 2025. u 13:00
SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva
26. 09. 2025. u 12:30
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
Najnovije vesti iz Bele kuće, posle poslednjeg obraćanja Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, iznenadile su javnost u toj zemlji.
26. 09. 2025. u 19:19
"DOK JE PIKSI SELEKTOR NE IGRAM ZA SRBIJU"! Bivši reprezentativac šokirao izjavom, čeka se reakcija FSS-a
POSLE Sergeja MIlinković Savića i Nemanje Radonjića još jedan igrač je otvorno priznao da neće igrati za Srbiju dok je Dragan Stojković Piksi selektor nacionalnog tima.
26. 09. 2025. u 10:18
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali su Beograd i Srbija sada bili domaćini brojnim ruskim zvezdama. A tokom tog sportskog spektakla desila se i jedna potpuno neočekivana scena.
26. 09. 2025. u 18:45
Komentari (0)