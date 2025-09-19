TIP

SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva

Ivan Dobrilović

19. 09. 2025. u 12:45

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati.

СУПЕР ТРАДИЦИЈЕ: Ево шта каже историја данашњих мечева

Foto: EPA-EFE/Miguel Angel Molina

ENGLESKA LIGA 2

NjUPORT - GILINGEM 1

Njuport je “tukao” Gilingem na šest uzastopnih međusobnih mečeva.

FRANCUSKA 1

MARSELj - PSŽ 2

„Sveci“ su slavili protiv Marselja na sedam vezanih ligaških okršaja.

GRČKA 1

PAOK - PANETOLIKOS 1

PAOK je trijumfovao protiv Panetolikosa na minulih 20 susreta.

ITALIJA 1

TORINO - ATALANTA 3+

Na 11 od poslednjih 12 okršaja viđena su najmanje tri pogotka.

NEMAČKA 1

AJNTRAHT - UNION BERLIN 2-3

Na osam od prethodnih devet duela postizana su dva ili tri gola.

DORTMUND - VOLFSBURG 1

Dortmund je slavio protiv “vukova” na sedam vezanih mečeva pred svojim navijačima.

ŠPANIJA 1

BETIS - SOSIJEDAD NG

Na proteklih devet međusobnih susreta bar jedan od rivala nije tresao mrežu.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese

RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese