SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati.
ENGLESKA LIGA 2
NjUPORT - GILINGEM 1
Njuport je “tukao” Gilingem na šest uzastopnih međusobnih mečeva.
FRANCUSKA 1
MARSELj - PSŽ 2
„Sveci“ su slavili protiv Marselja na sedam vezanih ligaških okršaja.
GRČKA 1
PAOK - PANETOLIKOS 1
PAOK je trijumfovao protiv Panetolikosa na minulih 20 susreta.
ITALIJA 1
TORINO - ATALANTA 3+
Na 11 od poslednjih 12 okršaja viđena su najmanje tri pogotka.
NEMAČKA 1
AJNTRAHT - UNION BERLIN 2-3
Na osam od prethodnih devet duela postizana su dva ili tri gola.
DORTMUND - VOLFSBURG 1
Dortmund je slavio protiv “vukova” na sedam vezanih mečeva pred svojim navijačima.
ŠPANIJA 1
BETIS - SOSIJEDAD NG
Na proteklih devet međusobnih susreta bar jedan od rivala nije tresao mrežu.
