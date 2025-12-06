TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu

Marko Milosavljević

06. 12. 2025. u 07:30

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за суботу

FOTO: KK Mega/Ivica Veselinov/ABA liga

Subota

17.30 Spartak Subotica - Mega +169,5 (1,95)

18.30 Bursa - Galatasaraj 1 (2,10)

Kvota: 4,10

