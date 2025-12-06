OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Subota
17.30 Spartak Subotica - Mega +169,5 (1,95)
18.30 Bursa - Galatasaraj 1 (2,10)
Kvota: 4,10
