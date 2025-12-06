ZEMLJOTRES U SRBIJI: Zatreslo se kod ovog grada
PREMA prvim informacijama, zemljotres nije izazvao štetu i građani iz okolnih mesta prijavili su kratkotrajno podrhtavanje tla.
Republički seizmološki zavod registrovao je sinoć slab zemljotres u blizini Požarevca. Potres je zabeležen u 19.31, na dubini od 16 kilometara, jačine 2.2 jedinice Rihterove skale.
Prema prvim informacijama, zemljotres nije izazvao štetu i građani iz okolnih mesta prijavili su kratkotrajno podrhtavanje tla.
Stručnjaci navode da su ovakvi slabiji potresi uobičajeni za ovaj region i da nema razloga za zabrinutost.
