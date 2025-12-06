Društvo

ZEMLJOTRES U SRBIJI: Zatreslo se kod ovog grada

V.N.

06. 12. 2025. u 08:38

ЗЕМЉОТРЕС У СРБИЈИ: Затресло се код овог града

Foto: Novosti

Republički seizmološki zavod registrovao je sinoć slab zemljotres u blizini Požarevca. Potres je zabeležen u 19.31, na dubini od 16 kilometara, jačine 2.2 jedinice Rihterove skale.

Prema prvim informacijama, zemljotres nije izazvao štetu i građani iz okolnih mesta prijavili su kratkotrajno podrhtavanje tla.

Stručnjaci navode da su ovakvi slabiji potresi uobičajeni za ovaj region i da nema razloga za zabrinutost.

