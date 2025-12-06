Politika

SKANDAL! Blokader koji guši medije i oduzima ženama pravo na rad, tajkunskom Danasu je ličnost dana! (FOTO)

В.Н.

06. 12. 2025. u 08:28

SKANDAL u režiji tajkunskog tabloida Danas!

СКАНДАЛ! Блокадер који гуши медије и одузима женама право на рад, тајкунском Данасу је личност дана! (ФОТО)

Foto: Printskrin

Naime, u njihovom najnovijem izdanju blokader koji guši medije i oduzima ženama pravo na rad, što se upravo zbog njega i sudije blokaderke desilo urednici portala "Novosti" Andrijani Nešić, Zdenko Tomanović, tajkunskom Danasu je ličnost dana!

Upravo ovako predstavljen je Tomanović u Danasu, a tekst o sramnoj predusi Andrijani Nešić i njegovim zaslugama za to, objavljen je pod još sramnijim naslovom "Protiv zla"!

Foto: Printskrin

Podsetimo, sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, postupajući po privatnoj krivičnoj tužbi advokata Zdenka Tomanovića, donela skandaloznu presudu kojom oglašava krivom urednicu našeg portala Andrijanu Nešić i zabranjuje joj obavljanje delatnosti na godinu dana. Nešićevoj je izrečena i novčana kazna od 450.000 dinara, uz pripadajuće sudske troškove.

Ovom presudom urednici portala "Novosti" zabranjeno je obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera za koje se pomemenuta sudija javno orredelila, i to više u puta, u svojim nastupima na tajkunskim televizijama!

