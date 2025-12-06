SKANDAL! Blokader koji guši medije i oduzima ženama pravo na rad, tajkunskom Danasu je ličnost dana! (FOTO)
SKANDAL u režiji tajkunskog tabloida Danas!
Naime, u njihovom najnovijem izdanju blokader koji guši medije i oduzima ženama pravo na rad, što se upravo zbog njega i sudije blokaderke desilo urednici portala "Novosti" Andrijani Nešić, Zdenko Tomanović, tajkunskom Danasu je ličnost dana!
Upravo ovako predstavljen je Tomanović u Danasu, a tekst o sramnoj predusi Andrijani Nešić i njegovim zaslugama za to, objavljen je pod još sramnijim naslovom "Protiv zla"!
Podsetimo, sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, postupajući po privatnoj krivičnoj tužbi advokata Zdenka Tomanovića, donela skandaloznu presudu kojom oglašava krivom urednicu našeg portala Andrijanu Nešić i zabranjuje joj obavljanje delatnosti na godinu dana. Nešićevoj je izrečena i novčana kazna od 450.000 dinara, uz pripadajuće sudske troškove.
Ovom presudom urednici portala "Novosti" zabranjeno je obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera za koje se pomemenuta sudija javno orredelila, i to više u puta, u svojim nastupima na tajkunskim televizijama!
Preporučujemo
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ĐAK NASMEJAO SRBIJU: Evo kako je na kontrolnom odgovorio na pitanje o nazivu naše HIMNE: "Detetu bih dao DESETKU"
GREŠKE iz školskih svezaka ponekad umeju da izmame najšire osmehe, što potvrđuje i situacija u kojoj se našao jedan mališana iz Srbije. Sve je počelo kada je njegova mama na internetu podelila njegove odgovore sa kontrolnog zadatka iz predmeta Svet oko nas. Jedan od njih oduševio je korisnike društvenih mreža.
05. 12. 2025. u 11:27
Komentari (0)