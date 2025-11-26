MONAKO JE APSOLUTNI FAVORIT: Efes ima dosta problema sa povredama
KOŠARKAŠI Monaka će u trinaestom kolu Evrolige ugostiti Anadolu Efes.
"Kneževi" imaju izuzetno kvalitetan sastav i definitivno će i ove sezone konkurisati za fajnal-for.
U dosadašnjem delu takmičenja upisali su sedam pobeda uz pet poraza i trenutno se nalaze u plej-in zoni.
U prošlom kolu su ostvarili pobedu na gostujućem terenu, savladali su Asvel rezultatom 52:84.
Anadolu Efes ima velikih problema sa povredama i teško da će uspeti da isparira protivniku kao što je Monako.
NAŠ TIP: H1 -8,5 (kvota 1,70)
