MONAKO JE APSOLUTNI FAVORIT: Efes ima dosta problema sa povredama

Marko Milosavljević

26. 11. 2025. u 08:03

KOŠARKAŠI Monaka će u trinaestom kolu Evrolige ugostiti Anadolu Efes.

FOTO: M. Vukadinović

"Kneževi" imaju izuzetno kvalitetan sastav i definitivno će i ove sezone konkurisati za fajnal-for.

U dosadašnjem delu takmičenja upisali su sedam pobeda  uz pet poraza i trenutno se nalaze u plej-in zoni.

U prošlom kolu su ostvarili pobedu na gostujućem terenu, savladali su Asvel rezultatom 52:84.

Anadolu Efes ima velikih problema sa povredama i teško da će uspeti da isparira protivniku kao što je Monako.

NAŠ TIP: H1 -8,5 (kvota 1,70)

