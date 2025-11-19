EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroliga
20.00 Zakari Seljas +10,5 (1,79)
20.00 Elija Okobo +11,5 (1,98)
20.00 Džeron Blosomgejm -7,5 (1,80)
Kvota: 6,38
