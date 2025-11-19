TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

19. 11. 2025. u 11:30

ZA danas vam je naša redakcija predložila četiri predloga.

Tanjug/AP

NBA

1.00 Indijana pejsers - Šarlot hornets 1 (2,00)

1.30 Majami hit - Golden stejt voriors hendikep poena 1 (-4,5) (1,67)
2.00 Minesota timbervulvs - Vašington vizards ukupno poena -243,5 (1,52)
2.00 Nju Orleans pelikans - Denver nagets hendikep poena 2 (9,5) (1,48)

Ukupna kvota: 7,51

