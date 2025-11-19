NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta
ZA danas vam je naša redakcija predložila četiri predloga.
NBA
1.00 Indijana pejsers - Šarlot hornets 1 (2,00)
2.00 Minesota timbervulvs - Vašington vizards ukupno poena -243,5 (1,52)
2.00 Nju Orleans pelikans - Denver nagets hendikep poena 2 (9,5) (1,48)
Ukupna kvota: 7,51
