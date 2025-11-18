LIGA EVROPE: Partizan uzima bodove u Španiji, Kil igra na gol više...
DANAS se igra četvrto kolo grupne faze Lige Evrope u rukometu, a mi smo za vas spremili tri predloga.
Liga Evrope
18.45 Kil - Bern +64,5 (1,95)
20.45 Ademar - Partizan 2 (2,45)
Kvota: 4,78
