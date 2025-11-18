TIP ostali sportovi

LIGA EVROPE: Partizan uzima bodove u Španiji, Kil igra na gol više...

Marko Milosavljević

18. 11. 2025. u 09:20

DANAS se igra četvrto kolo grupne faze Lige Evrope u rukometu, a mi smo za vas spremili tri predloga.

ЛИГА ЕВРОПЕ: Партизан узима бодове у Шпанији, Кил игра на гол више...

FOTO: Tanjug/AP

Liga Evrope

18.45 Kil - Bern +64,5 (1,95)

20.45 Ademar - Partizan 2 (2,45)

Kvota: 4,78

