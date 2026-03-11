NESTAŠICA TOMAHAVKA NA POMOLU: Američki predsednik i vojska mogli bi da ostanu bez omiljenog oružja nakon rata u Iranu

VAZDUŠNA kampanja visokog intenziteta protiv Irana zahtevala je stotine udara kako bi se demontirali integrisani sistemi protivvazdušne odbrane i komandni čvorovi režima.

Dok operacija „Epski bes“ “briše” zalihe raketa za kopneni napad Tomahavk (TLAM) američke mornarice, postaje očigledno da će se u narednom periodu susresti sa pitanjem i neželjenim odgovorom.



KOLIKO ĆE VREMENA BITI POTREBNO DA SE OBNOVI AMERIČKI ARSENAL TOMAHAVKA NAKON IRANA?

Krstareće rakete Tomahavk do sada su bile vitalno oruđe u američkim i izraelskim udarima protiv Irana, pri čemu se ovo oružje dugog dometa koristi za napade na protivvazdušnu odbranu i raketne baze, komandne centre i druga mesta visokog prioriteta širom zemlje od početnih faza rata.

Ovo oružje je postalo centralni deo kampanje jer omogućava američkim snagama da pogode ciljeve duboko u Iranu, a da pritom ne izlože avione ili pilote slojevitoj mreži protivvazdušne odbrane zemlje.

Ali sve veći broj raketa ispaljenih u kampanji postavlja pitanje: koliko brzo Sjedinjene Države mogu da ih zamene?

Tomahavci su vredna imovina, i dok američke zalihe nisu nikako male, one su - ograničene. Takođe su relativno skupo precizno oružje, koje košta otprilike 1,3 miliona dolara po komadu.

SAD su ušle u sukob sa značajnim zalihama, ali tempo modernog raketnog ratovanja može ih brzo potrošiti – i, zaista, te zalihe se smanjuju iz dana u dan. Sa stotinama raketa potencijalno korišćenih u nedavnim napadima i proizvodnjom koja se tek sada širi, obnova arsenala mogla bi da traje godinama, u zavisnosti od toga koliko dugo će sukob trajati i koliko brzo industrijska baza može da odgovori.

TOMAHAVK I ZAŠTO JE VAŽAN U IRANU

Raketa za kopneni napad Tomahavk (TLAM) jedno je od najvažnijih oružja američke vojske dugog dometa već više od četiri decenije.

Razvijena tokom Hladnog rata i prvi put korišćena u borbi tokom Zalivskog rata 1991. godine, ova raketa je ostala ključno oruđe za predsednike koji žele da napadnu protivnike bez raspoređivanja velikog broja trupa.

Tomahavci su krstareće rakete koje lete na maloj visini, često oko 30 metara iznad zemlje, koristeći sisteme za navođenje praćenjem terena i GPS navigaciju kako bi izbegli radar i protivvazdušnu odbranu. Visoko precizno oružje koje nosi oko 450kg eksploziva, sa kamerom koja omogućava praćenje leta i mete, pa čak i kružnje oko mete. Njihov domet je otprilike 1.600 kilometara ili više, u zavisnosti od varijante, što omogućava brodovima ili podmornicama daleko od neprijateljske teritorije da udaraju na mete duboko u unutrašnjosti.

Raketa se može lansirati sa više platformi, uključujući razarače, krstarice i podmornice američke mornarice – kao što sada vidimo. Nakon lansiranja, rakete pokreće pojačivač pre nego što raketa raširi krila i leti poput malog aviona ka svojoj meti.



Raketa može da onesposobi protivvazdušnu odbranu i komandne sisteme pre nego što avioni uđu u neprijateljski vazdušni prostor – i upravo tako je korišćena u dosadašnjoj iranskoj kampanji, pogađajući dobro branjene i zaštićene ciljeve širom geografski velike i raznolike zemlje.

KOLIKO JE TOMAHAVKA DO SADA KORIŠĆENO?

Procena veličine američkog arsenala Tomahavka je teška jer Pentagon javno ne objavljuje tačne brojke zaliha – iz očiglednih razloga.

Međutim, analitičari generalno veruju da su Sjedinjene Države imale oko 4.000 raketa u svom inventaru početkom 2020-ih.

Podaci o nabavkama Pentagona pokazuju da je američka mornarica kupila oko 9.000 raketa Tomahavk od 1980-ih, iako su hiljade ispaljene u borbi ili povučene iz upotrebe, dok su neke korišćene i u vežbama. Godinama su stope proizvodnje bile relativno niske – često oko nekoliko desetina do otprilike 90 raketa godišnje, u zavisnosti od budžeta.

Međutim, nedavni sporazumi ukazuju na to da Pentagon želi da to promeni. Prema novim dugoročnim ugovorima, RTX je najavio planove za dramatično proširenje proizvodnje, potencijalno povećavajući godišnju proizvodnju na više od 1.000 raketa kao deo šireg napora za obnovu američkih zaliha municije. Uprkos tome, obnova zaliha će potrajati.



Ako su stotine raketa već korišćene u iranskoj kampanji, njihova zamena bi mogla da zahteva nekoliko godina kontinuirane proizvodnje, čak i uz planirano proširenje proizvodnje. A strateška potreba za ovim oružjem verovatno neće uskoro nestati.

Iranska geografija, između ostalog, izuzetno otežava kopnenu invaziju velikih razmera.

Kao rezultat toga, oružje dugog dometa poput Tomahavka verovatno će ostati centralno za svaku produženu kampanju. Drugim rečima, sukob sa Iranom ne samo da testira američku vojnu moć, već bi mogao da počne da testira koliko brzo njegova odbrambena industrija može da obnovi arsenal od kog ta moć zavisi.



