SVE JE NA PRODAJU: Saudijska Arabija pregovara o kupovini sistema PVO od Ukrajine

Predrag Stojković

11. 03. 2026. u 00:15

SAUDIJSKA Arabija se sprema da od Ukrajine kupi sredstva protivvazdušne odbrane, piše list Volstrit džurnal.

Foto VSU

Prema navodima lista, Rijad sa Kijevom vodi pregovore o nabavci dronova-presretača, kao i sistema elektronskog ratovanja. Vrednost mogućeg ugovora mogla bi da iznosi nekoliko miliona dolara.

Podsetimo, 28. februara Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su vojnu operaciju protiv Irana. Pod udarima su se našli najveći iranski gradovi, uključujući i Teheran.

Korpus čuvara islamske revolucije Irana saopštio je da je pokrenuo masovnu operaciju odmazde, tokom koje je izveo napade na Izrael. Udarima su takođe bili pogođeni objekti u Bahreinu, Jordanu, Kataru, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji.

(sputnikportal.rs)

