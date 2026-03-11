SVE JE NA PRODAJU: Saudijska Arabija pregovara o kupovini sistema PVO od Ukrajine
SAUDIJSKA Arabija se sprema da od Ukrajine kupi sredstva protivvazdušne odbrane, piše list Volstrit džurnal.
Prema navodima lista, Rijad sa Kijevom vodi pregovore o nabavci dronova-presretača, kao i sistema elektronskog ratovanja. Vrednost mogućeg ugovora mogla bi da iznosi nekoliko miliona dolara.
Podsetimo, 28. februara Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su vojnu operaciju protiv Irana. Pod udarima su se našli najveći iranski gradovi, uključujući i Teheran.
Korpus čuvara islamske revolucije Irana saopštio je da je pokrenuo masovnu operaciju odmazde, tokom koje je izveo napade na Izrael. Udarima su takođe bili pogođeni objekti u Bahreinu, Jordanu, Kataru, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
AMERIKA NIŠANI NOVU METU NA BLISKOM ISTOKU: Senator Grejem preti svim "neposlušnicima"
09. 03. 2026. u 21:00
"NADAMO SE DA ĆE OSTATI U SKLADIŠTU" Hrvatski ministar u panici zbog najnovijih raketa: Vučićeva Srbija i snaga naše vojske jedina tema!
SRBIJA predsednika Aleksandra Vučića i snaga naše vojske, koja je Vučićevim zalaganjem podignuta iz pepela, jedina je tema u Hrvatskoj!
10. 03. 2026. u 18:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)