Svet

SAD NE ODUSTAJE OD SVOJIH NAMERA: Bela kuća saopštila kada će doći do pada cene nafte i gasa

Дејана Калинић
11. 03. 2026. u 07:14

UBRZO nakon što budu ostvareni svi ciljevi zajedničke izraelsko-američke vojne intervencije protiv Irana, američka javnost će videti da cene nafte i gasa padaju, izjavila je sinoć portparolka Bele kuće Karolajn Livit.

Foto AP

- Američki narod može da bude uveren da je nedavno povećanje cena nafte i gasa privremeno i da će ova operacija (izraelsko-američka vojna intervencija protiv Irana) rezultirati nižim cenama gasa na duži rok - izjavila je Livit na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.

Dodala je da američki predsednik Donald Tramp i njegov energetski tim pažljivo prate tržišta, razgovaraju sa liderima industrije i da američka vojska izrađuje dodatne opcije u skladu sa predsednikovom direktivom da se Ormuski moreuz drži otvorenim.

Cene nafte u ponedeljak su skočile na više od 119 dolara po barelu i dostigle najviši nivo od juna 2022. godine, pa postoji zabrinutost da bi to moglo da naštetiti američkim preduzećima i potrošačima uoči novembarskih srednjoročnih izbora i nadanja republikanca da će zadržati kontrolu nad Kongresom.

(Tanjug)

