TIP ostali sportovi

ŠELTON NA MUKAMA: Siner ne preza od snažnih servera!

Marko Milosavljević

14. 11. 2025. u 07:44

JANIK Siner i Ben Šelton će odmeriti snage u poslednjem kolu grupne faze završnog mastersa.

ШЕЛТОН НА МУКАМА: Синер не преза од снажних сервера!

FOTO: Tanjug/AP

Italijan je apsolutni favorit u ovom duelu i čudo bi moralo da se desi da danas teren napusti poražen.

Današnjeg rivala je savladao čak osam puta i izgubio samo jedan set, trenutno protiv njega ima 17 osvojenih setova u nizu.

Amerikanac ima jako dobar servis, ali ako protiv nekog igrača na svetu to ne može da "upali", onda je to svakako protiv Sinera.

Svetski broj 2 ima najbolji ritern, lako vraća servise, bez obzira kojom brzinom oni išli.

Verujemo da granica gemova u ovom duelu neće biti prebačena.

NAŠ TIP: -21,5 (kvota 1,63)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 44

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA PAO SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!

SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"