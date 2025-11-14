ŠELTON NA MUKAMA: Siner ne preza od snažnih servera!
JANIK Siner i Ben Šelton će odmeriti snage u poslednjem kolu grupne faze završnog mastersa.
Italijan je apsolutni favorit u ovom duelu i čudo bi moralo da se desi da danas teren napusti poražen.
Današnjeg rivala je savladao čak osam puta i izgubio samo jedan set, trenutno protiv njega ima 17 osvojenih setova u nizu.
Amerikanac ima jako dobar servis, ali ako protiv nekog igrača na svetu to ne može da "upali", onda je to svakako protiv Sinera.
Svetski broj 2 ima najbolji ritern, lako vraća servise, bez obzira kojom brzinom oni išli.
Verujemo da granica gemova u ovom duelu neće biti prebačena.
NAŠ TIP: -21,5 (kvota 1,63)
