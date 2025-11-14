ŠELTON NA MUKAMA: Siner ne preza od snažnih servera!

JANIK Siner i Ben Šelton će odmeriti snage u poslednjem kolu grupne faze završnog mastersa.

FOTO: Tanjug/AP

Italijan je apsolutni favorit u ovom duelu i čudo bi moralo da se desi da danas teren napusti poražen.

Današnjeg rivala je savladao čak osam puta i izgubio samo jedan set, trenutno protiv njega ima 17 osvojenih setova u nizu.

Amerikanac ima jako dobar servis, ali ako protiv nekog igrača na svetu to ne može da "upali", onda je to svakako protiv Sinera.

Svetski broj 2 ima najbolji ritern, lako vraća servise, bez obzira kojom brzinom oni išli.

Verujemo da granica gemova u ovom duelu neće biti prebačena.

NAŠ TIP: -21,5 (kvota 1,63)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA