NIKOLA JOKIĆ NE PRESTAJE DA IMPRESIONIRA: Denver ide po šestu uzastopnu pobedu!
DENVER će u noći između srede i četvrtka gostovati Klipersima.
Nikola Jokić ne prestaje da podiže standarde u najjačoj ligi i sinoć smo gledali još jednu njegou briljantnu partiju.
Nagetsi su na gostujućem terenu savladali Sakramento rezultatom 108:122, a Srbin je imao učinak od 35 poena, 15 skokova i 7 asistencija.
Somborac je zabeležio sjajne brojke, ali treba naglasiti da je imao samo tri promašaja iz igre i jedan sa linije penala.
Denver je vezao pet pobeda i u dobrom je naletu, u dosadašnjem delu sezone upisao je 8 pobeda i 2 poraza.
Verujemo da će biti bolji od Klipersa.
NAŠ TIP: 2 (kvota 1,62)
