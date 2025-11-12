JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za sredu
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Nakon jučerašnjeg dobitnog tiketa koji možete pogledati OVDE, naši tipsteri su spremili nove predloge za danas:
Sreda
18.00 Kluž - Manresa 2 (2,15)
20.15 Olimpijakos - Žalgiris +160,5 (1,87)
Kvota: 4,02
Komentari (0)