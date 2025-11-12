TIP ostali sportovi

JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za sredu

Marko Milosavljević

12. 11. 2025. u 08:00

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

FOTO: N. Paraušić

Nakon jučerašnjeg dobitnog tiketa koji možete pogledati OVDE, naši tipsteri su spremili nove predloge za danas:

Sreda

18.00 Kluž - Manresa 2 (2,15)

20.15 Olimpijakos - Žalgiris +160,5 (1,87)

Kvota: 4,02

