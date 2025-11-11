TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

Marko Milosavljević

11. 11. 2025. u 07:20

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за уторак

FOTO: Ata images

Utorak

20.30 Virtus Bolonja - Anadolu Efes h1 -3,5 (2,15)

21.00 Pariz - Panatinaikos h2 1,5 (1,95)

Kvota: 4,19

