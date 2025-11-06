TIP ostali sportovi

JUČE JE PROŠAO I TIKET OSTALIH SPORTOVA: Evo novih predloga za četvrtak

Marko Milosavljević

06. 11. 2025. u 07:42

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

FOTO: Profimedia

Nakon jučerašnjeg dobitnog tiketa koji možete pogledati OVDE, naši tipsteri su spremili nove predloge za danas:

Četvrtak

19.00 Dubai - Hapoel Tel Aviv 1 (2,30)

21.00 Makabi Tel Aviv - Monako 1 (2,50)

Kvota: 5,75

