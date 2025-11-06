JUČE JE PROŠAO I TIKET OSTALIH SPORTOVA: Evo novih predloga za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Nakon jučerašnjeg dobitnog tiketa koji možete pogledati OVDE, naši tipsteri su spremili nove predloge za danas:
Četvrtak
19.00 Dubai - Hapoel Tel Aviv 1 (2,30)
21.00 Makabi Tel Aviv - Monako 1 (2,50)
Kvota: 5,75
