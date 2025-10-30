MAKABI JE SLEDEĆA ŽRTVA: Crvena zvezda juri šestu uzastopnu pobedu!

CRVENA zvezda će u osmom kolu Evrolige gostovati Makabiju.

FOTO: Ata images

Crveno-beli su vezali pet pobeda tu najelitnijem evropskom takmičenju, od koji su četiri pod dirigentskom palicom Saše Obradovića.

Iako tim ima velikih problema sa povredama, srpski stručnjak je uspeo da izvuče najbolje iz onog što ima.

U prošlom kolu nije mogao da računa ni na Džordana Nvoru, ali su crveno-beli, ipak, uspeli da savladaju Asvel.

U prvi plan je iskočio Čima Moneke koji je utakmicu završio sa 24 poena, pratili su ga Dobrić i Odželej sa po 11.

Makabi ima respektabilan sastav, u timu ima dosta sjajnih individualaca i to je njihova najveća prednost.

Verujemo da će Zvezda stići i do šeste uzastopne pobede.

NAŠ TIP: Makabi Tel Aviv - Crvena zvezda 2 (kvota 1,85)

