MAKABI JE SLEDEĆA ŽRTVA: Crvena zvezda juri šestu uzastopnu pobedu!
CRVENA zvezda će u osmom kolu Evrolige gostovati Makabiju.
Crveno-beli su vezali pet pobeda tu najelitnijem evropskom takmičenju, od koji su četiri pod dirigentskom palicom Saše Obradovića.
Iako tim ima velikih problema sa povredama, srpski stručnjak je uspeo da izvuče najbolje iz onog što ima.
U prošlom kolu nije mogao da računa ni na Džordana Nvoru, ali su crveno-beli, ipak, uspeli da savladaju Asvel.
U prvi plan je iskočio Čima Moneke koji je utakmicu završio sa 24 poena, pratili su ga Dobrić i Odželej sa po 11.
Makabi ima respektabilan sastav, u timu ima dosta sjajnih individualaca i to je njihova najveća prednost.
Verujemo da će Zvezda stići i do šeste uzastopne pobede.
NAŠ TIP: Makabi Tel Aviv - Crvena zvezda 2 (kvota 1,85)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
PARIZ: Siner protiv nezgodnog Argentinca, kraj za Hačanova...
30. 10. 2025. u 13:37
BUBLIK BEZ IZGUBLjENOG SETA: Fric je postavljen za četvrtog nosioca
30. 10. 2025. u 13:18
PREDLOZI ZA POENE IGRAČA: Janis Adetokumbo predvodi naš tiket
30. 10. 2025. u 13:30
PODIGAO JE SAMOPOUZDANjE: Moskovljanin je upisao dve pobede u Parizu
30. 10. 2025. u 12:15
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)