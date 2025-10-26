TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova - evo današnjih predloga

ТИП редакција

26. 10. 2025. u 11:04

ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, košarke i tenisa.

KЛАДИОНИЧАРСКI КОКТЕЛ: Tикет састављен од различитих спортова - ево данашњих предлога

FOTO: M. Vukadinović

Nedelja

13.00 Krka - Dubai 2 (1,20)

14.30 Šturm - Volfsberger 1 (1,97)
15.30 Davidovič Fokina - Žoao Fonseka >21,5 (1,51)
16.30 U. Katolika - U. de Čile 1 (2,35)

Ukupna kvota: 8,38

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival stare dame je redovna mušterija srpskog centarfora

VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival "stare dame" je redovna mušterija srpskog centarfora