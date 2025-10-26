KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova - evo današnjih predloga
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, košarke i tenisa.
Nedelja
13.00 Krka - Dubai 2 (1,20)
15.30 Davidovič Fokina - Žoao Fonseka >21,5 (1,51)
16.30 U. Katolika - U. de Čile 1 (2,35)
Ukupna kvota: 8,38
