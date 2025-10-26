PARTIZAN JE U VELIKOM PROBLEMU: Kako će odreagovati crno-beli nakon debakla na evrosceni?

KOŠARKAŠI Partizana će u četvrtom kolu ABA lige ugostiti Borac.

FOTO: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Crno-beli su u duelu protiv FMP-a ostali bez Karlika Džonsa i to se odmah odrazilo na samopouzdanje litave ekipe.

Već u narednoj utakmici su doživeli debakl, pretrpeli su poraz od Pariza na svom terenu rezultatom 83:101.

Kuburio je Partizan sa organizacojom igre, Dvejn Vašington nije završavao posao koji mu je bio namenjen.

Pariz je igrao kao u transu, a izabranici Željka Obradovića nisu imali rešenja za njihovu brzu igru.

Parizan se danas sastaje sa ekipom iz Čačka, a naša procena je da će se igrati dosta opušteno i da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +162,5 (kvota 1,85)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA