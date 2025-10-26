PARTIZAN JE U VELIKOM PROBLEMU: Kako će odreagovati crno-beli nakon debakla na evrosceni?
KOŠARKAŠI Partizana će u četvrtom kolu ABA lige ugostiti Borac.
Crno-beli su u duelu protiv FMP-a ostali bez Karlika Džonsa i to se odmah odrazilo na samopouzdanje litave ekipe.
Već u narednoj utakmici su doživeli debakl, pretrpeli su poraz od Pariza na svom terenu rezultatom 83:101.
Kuburio je Partizan sa organizacojom igre, Dvejn Vašington nije završavao posao koji mu je bio namenjen.
Pariz je igrao kao u transu, a izabranici Željka Obradovića nisu imali rešenja za njihovu brzu igru.
Parizan se danas sastaje sa ekipom iz Čačka, a naša procena je da će se igrati dosta opušteno i da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +162,5 (kvota 1,85)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ITALIJAN PONOVO MELjE: Siner i Zverev igraju finale turnira u Beču
26. 10. 2025. u 08:51
DONČIĆ SE NE ŠALI: Slovenac sam odveo Lejkerse do prve pobede
26. 10. 2025. u 08:24
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju
26. 10. 2025. u 08:14
EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
26. 10. 2025. u 13:08
JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)
NIKOLA Jokić predvodio je Denver Nagetse do pobede nad Finiksom 133:111, a u jednom momentu napravio je Srbin haos na terenu.
26. 10. 2025. u 08:40
JOKIĆ SE IGRA SA AMERIMA: Novo nestvarno veče srpskog centra (VIDEO)
DENVER Nagets ubedljivo je savladao Finik Sanse, a ponovo je Nikola Jokić bio centralna figura.
26. 10. 2025. u 08:04
Komentari (0)