KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

15. 10. 2025. u 11:30

ZA danas smo vam spremili predloge iz tenisa, rukometa, košarke i hokeja.

FOTO: N. Skenderija

Sreda

15.30 S. Korda - K. Majhžak 1 (1,55)

18.45 Seged - Magdeburg hendikep golova 1 (3,5) (1,60)
20.45 Real Madrid - Partizan hendikep poena 2 (-10,5) (1,60)
3.30 Juta mamut - Kalgari flejms 1 (1,75)

Ukupna kvota: 6,85

