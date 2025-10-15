TIP ostali sportovi

I OVO SMO POGODILI! Tip vam daje nove predloge iz Lige šampiona

В.М.

15. 10. 2025. u 10:50

ODLIČNO smo otvorili Ligu šampionu u vaterpolu, 4/4!

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Liga šampiona

18.30 Ferencvaroš - Oradea hendikep golova 1 (-9,5) (1,70)

20.30 Novi Beograd - Pro Reko ukupno golova +26,5 (1,78)
20.30 Primorac - Breša 1 (1,68)
20.30 Sabadel - Barseloneta ukupno golova +25,5 (1,87)

Ukupna kvota: 9,50

Najveći fiks su na plus golovi na meču Novog Beograda i Pro Reka, granica nije prevelika, gosti su jedna od najboljih ekipa na svetu i verujemo da će rutinski biti prebačena.

