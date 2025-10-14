TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

14. 10. 2025. u 09:00

ZA danas smo vam spremili predloge iz tenisa, fudbala i bejzbola.

Foto: Profimedia

Utorak

14.00 E. Rusuvuori - Đ. Mpeši Perikar ukupno gemova +23,5 (1,82)

20.45 Letonija - Engleska 2&2-5 (1,48)
2.08 Milvoki bruers - LA dodžers 1 (2,07)

Ukupna kvota: 5,58

