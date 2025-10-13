OKRŠAJ KVALIFIKANATA: Australijanac i Francuz se bore za drugo kolo
DžEJMS Dakvort i Ugo Blanše će odmeriti snage u prvom kolu turnira u Almatiju.
Današnji rivali su u glavni žreb došli nakon uspešno odrađenih kvalifikacija.
Australijanac je u poslednjem kolu imao dosta problema,a li je uspeo da savlada Mihajla Kukuškina.
Kazahstanca je savladao nakon dva sata i deset minuta, konačan rezultat glasio je 2:1 (6:4,4:6,7:5).
Francuz je prikazao blistavu partiuju protiv Rinkija Hidžikate, eliminisao ga je maksimalnim rezultatom 2:0 (7:5,6:2).
Verujemo da će granica gemova u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,77)
