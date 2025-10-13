TIP ostali sportovi

OKRŠAJ KVALIFIKANATA: Australijanac i Francuz se bore za drugo kolo

Marko Milosavljević

13. 10. 2025. u 08:24

DžEJMS Dakvort i Ugo Blanše će odmeriti snage u prvom kolu turnira u Almatiju.

ОКРШАЈ КВАЛИФИКАНАТА: Аустралијанац и Француз се боре за друго коло

FOTO: Tanjug/AP

Današnji rivali su u glavni žreb došli nakon uspešno odrađenih kvalifikacija.

Australijanac je u poslednjem kolu imao dosta problema,a li je uspeo da savlada Mihajla Kukuškina.

Kazahstanca je savladao nakon dva sata i deset minuta, konačan rezultat glasio je 2:1 (6:4,4:6,7:5).

Francuz je prikazao blistavu partiuju protiv Rinkija Hidžikate, eliminisao ga je maksimalnim rezultatom 2:0 (7:5,6:2).

Verujemo da će granica gemova u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,77)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"