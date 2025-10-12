TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju

Marko Milosavljević

12. 10. 2025. u 09:13

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

14.30 Fenerbahče - Karšijaka H2 -13,5 (2,35)

19.00 Pariz - Monako 1 (1,83)

Kvota: 4,30

