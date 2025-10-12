TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

12. 10. 2025. u 10:00

ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, košarke i NFL-a.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Foto: ABA liga

Nedelja

12.00 Mega basket - Bosna ukupno poena +164,5 (1,80)

19.00 Džeksonvil džeguars - Sijetl sihoks 2 (1,90)
20.45 Danska - Grčka 1&2-4 (2,55)

Ukupna kvota: 8,72

