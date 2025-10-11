TIP ostali sportovi

FRANCUZ JE IMAO SREĆE, A ONDA JE PROIGRAO: Rus je kvalitetniji igrač i nosi ulogu favorita

Marko Milosavljević

11. 10. 2025. u 09:30

DANIL Medvedev i Artur Rinderkneh će odmeiti snage u polufinalu Šangaja.

Foto: Profimedia

Moskovljanin igra dobar tenis u Šangaju, ostvario je četiri pobede i izgubio samo jedan set.

U četvrtfinalu je bio impresivan, posle skoro dva sata igre eliminiaso je Aleksa De Minora rezultatom 2:0 (6:4,6:4).

Sa druge strane, Francuz je imao sreće u prvom kolu kada mu je Hamad Međedović predao meč, ali je u nastavku turnira odigrao na visokom nivou.

Medvedev je, ipak, daleko kvalitetniji teniser i verujemo da će upisati rutinsku pobedu.

NAŠ TIP: Medvedev - Rinderkneš 1-1 (kvota 1,52)

