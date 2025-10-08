CEDEVITA NA TEŠKOM GOSTOVANJU: LJubljančani su u dobrom ritmu na startu sezone

HAPOEL Jerusalim i Cedevita Olimpija će odigrati meč drugog kola Evrokupa.

Foto: ABA

Ljibljančani su dobro otvorili novu sezonu, ostvarili su dve pobede, po jednu na evrosceni i u domaćem šampionatu.

U prvom kolu drugog po veličini evropskog takmičenja, savladali su Manresu rezultatom 76:69.

Četiri dana kasnije, nisu imali većih problema protiv rekonstruisane Mege, ostvarili su rutinsku pobedu (117:81).

Verujemo da će večeras pružiti dobar otpor izraelskom timu.

NAŠ TIP: Hapoel Jerusalim - Cedevita Olimpija H2 -8,5 (kvota 1,63)

