TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

08. 10. 2025. u 10:00

ZA danas smo vam spremili predloge iz tenisa, odbojke i bejzbola.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Foto: Profimedia

Sreda

14.00 L. Tien - D. Medvedev 2 (1,35)

18.00 Vakifbank (Ž) - Fenerbahče (Ž) 1 (2,25)
1.08 Njujork jenkis - Toronot blu džejs 1 (1,55)

Ukupna kvota: 4,71

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U PRVOM KOLU SU SLAVILI: Podgoričani jure drugu pobedu na evrosceni

U PRVOM KOLU SU SLAVILI: Podgoričani jure drugu pobedu na evrosceni