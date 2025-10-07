EVROKUP: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evrokup
18.00 Arnas Velička -16,5 (1,90)
19.00 Dušan Miletić +10,5 (1,78)
19.00 Entoni Braun +12,5 (1,79)
Kvota: 6,05
