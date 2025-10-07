TIP ostali sportovi

EVROKUP: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

07. 10. 2025. u 15:08

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

ЕВРОКУП: Предлози за границе поена кошаркаша

Foto Pixabay free images

Evrokup

18.00 Arnas Velička -16,5 (1,90)

19.00 Dušan Miletić +10,5 (1,78)

19.00 Entoni Braun +12,5 (1,79)

Kvota: 6,05

