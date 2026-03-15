ZAKUVALO SE: Milan ima priliku da se pobedom u velikom derbiju ozbiljno približi vodećem Interu!

POSLE veoma bitne pobede nad Interom u "Derbi Dela Madonini", Milan gostuje Laciju u nedelju uveče sa jasnim ciljem ,nastaviti poteru za večitim rivalom u borbi za titulu (20.45).

Trijumf nad Interom u prošlom kolu udahnuo je novu nadu Milanu u trci za Skudeto, ali "rosoneri" nemaju pravo na kiks kada u nedelju gostuju Laciju na „Olimpiku“.

Razlika u odnosu na gradskog rivala sada iznosi osam bodova, Milan je odigrao meč manje i večeras ima priliku da je dodatno smanju, a do kraja šampionata ostalo je još deset kola.

Duel na "San Siru" prošlog vikenda rešio je pomalo neočekivani heroj, Pervis Estupinjan. Njegov pogodak u prvom poluvremenu bio je dovoljan da Milan dobije drugi ovosezonski "Derbi dela Madonina" i zadrži realne šanse u borbi za titulu.

Poraz od Parme (0:1) ranije je prekinuo seriju Milana od čak 24 utakmice bez poraza u Seriji A, ali je ekipa Masimilijana Alegrija brzo reagovala i vezala dve pobede bez primljenog gola.

Sa 60 bodova posle 28 kola, Milan je premašio većinu očekivanja, a još jedan trijumf doveo bi ih do 63 boda posle 29 rundi, učinka koji su u poslednjih 20 godina ostvarili samo dva puta.

Jasno je da Alegri radi odličan posao sa limitiranim sastavom i ponovo pokazuje zašto je jedan od najboljih trenera današnjice.

Istorija takođe ide u prilog "rosonerima" koji su dobili šest od poslednjih devet prvenstvenih duela sa Lacijom.

Ipak, u poslednjih 12 međusobnih mečeva u Seriji A obe ekipe imaju po četiri pobede uz isto toliko "ikseva", što govori da se često radi o vrlo neizvesnim okršajima.

Lacio ulazi u ovaj susret posle dramatične pobede nad Sasuolom, gde je Adam Marušić postigao pobedonosni gol u samom finišu.

Ipak, taj trijumf nije promenio utisak o razočaravajućoj sezoni rimskog kluba.

Sa samo 37 bodova, Lacio ima najslabiji učinak u ovoj fazi sezone još od 2010. godine i trenutno se nalazi na 10. mestu.

Samo dve pobede u poslednjih osam kola ostavile su "nebeskoplave" u riziku da drugu sezonu zaredom ostanu bez evropskog fudbala.

Atmosfera u klubu dodatno je uzburkana protestima navijača i javnim sukobom između trenera Mauricija Sarija i predsednika Klaudija Lotita. Upravo zato će Lacio pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena i pokvari planove Milanu.

Što se tiče sastava, Milan i dalje ne može da računa na Rubena Loftus-Čika i Matea Gabiju, dok je Santijago Himenez konačno ponovo u trenažnom procesu posle duge pauze zbog povrede.

U veznom redu neće biti suspendovanog Adrijena Rabioa, pa bi njegovo mesto mogli da zauzmu Samuele Riči ili Ardon Jašari, naravno uz veterana Luku Modrića.

U napadu Alegri ima više opcija, Rafael Leao, Kristijan Pulišić, Kristofer Nkunku i Niklas Filkrug konkurišu za startnu postavu. Leao je posebno inspirisan protiv Lacija, jer je direktno učestvovao u pet golova na poslednjih pet međusobnih duela.

S druge strane, napad Lacija predvodi Danijel Maldini, nekadašnji igrač Milana i sin legendarnog Paola Maldinija. On je upravo u prošlom kolu pogotkom "otvorio" utakmicu protiv Sasuola i mogao bi ponovo dobiti šansu od prvog minuta.

Rimljani imaju i nekoliko kadrovskih problema, Nikolo Rovela i Samuel Žigo su povređeni, Danilo Kataldi ima problem sa listom, dok je i Alesio Romanjoli pod znakom pitanja.

Na golu će ponovo stajati Edoardo Mota, pošto je prvi golman Ivan Provedel nedavno operisao rame.

Milan je motivisan, u boljoj je formi, ali biće bez par bitnih igrača i zbog toga predlažemo nešto sigurniji tip.

NAŠ TIP: X2&0-3 (kvota 1.65)

