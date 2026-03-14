Fudbal

RUSIJA ZAPANJENA POTEZOM IZ SRBIJE! Ovo što se desilo u Beogradu - završilo odmah u svim ruskim medijima (FOTO)

Новости онлине

14. 03. 2026. u 17:24

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. U najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" i Srbija je upletena.

РУСИЈА ЗАПАЊЕНА ПОТЕЗОМ ИЗ СРБИЈЕ! Ово што се десило у Београду - завршило одмах у свим руским медијима (ФОТО)

Foto V. S.

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom sada već pete godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Jer, dok većina evropskih zemalja Rusiju i Ruse spominje samo u negativnom kontekstu, kod Srba je to ipak malo drugačije.

Ili malo više...

Primer za to stiže - iz Crvene zvezde, i to takav primer, da o njemu bruji ruska javnost.

Evo kako o tome piše, recimo, ruski "Meš", mada nije mali broj i drugih medija koji o tome obaveštavaju javnost Ruske Federacije:

"Iznenada!

Zvanični nalog Crvene zvezde objavio je fotografiju sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Srbi su, naime, proslavili 41. godišnjicu otvaranja Zvezdinog klupskog muzeja (sadrži preko 1.400 eksponata) i sastavili kolekciju fotografija poznatih ljudi koji su ga posetili.

Galerija se otvara - fotografijom Putina.

A zatvara se sa Evrom, Bistrovim, Keržakovim, te Pandevom i Materacijem", pišu ovi Rusi, poput mnogih drugih svojih kolega:

BONUS VIDEO: Kad himna Srbije, "Bože pravde", zagrmi u Rusiji...

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP I AMERI U ŠOKU! Evo šta je Iran zatražio od njih
Fudbal

0 5

TRAMP I AMERI U ŠOKU! Evo šta je Iran zatražio od njih

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... Ali, malo ko je očekivao da će da se desi ovakav iranski odgovor, nakon poslednjeg što je uradio predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp.

14. 03. 2026. u 15:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Addiko Bank Srbija ostvarila rekordne rezultate i sprovela sveobuhvatnu transformaciju poslovanja

Addiko Bank Srbija ostvarila rekordne rezultate i sprovela sveobuhvatnu transformaciju poslovanja