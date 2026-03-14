RUSIJA ZAPANJENA POTEZOM IZ SRBIJE! Ovo što se desilo u Beogradu - završilo odmah u svim ruskim medijima (FOTO)

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. U najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" i Srbija je upletena.

Foto V. S.

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom sada već pete godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Jer, dok većina evropskih zemalja Rusiju i Ruse spominje samo u negativnom kontekstu, kod Srba je to ipak malo drugačije.

Ili malo više...

Primer za to stiže - iz Crvene zvezde, i to takav primer, da o njemu bruji ruska javnost.

Evo kako o tome piše, recimo, ruski "Meš", mada nije mali broj i drugih medija koji o tome obaveštavaju javnost Ruske Federacije:

"Iznenada!

Zvanični nalog Crvene zvezde objavio je fotografiju sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Srbi su, naime, proslavili 41. godišnjicu otvaranja Zvezdinog klupskog muzeja (sadrži preko 1.400 eksponata) i sastavili kolekciju fotografija poznatih ljudi koji su ga posetili.

Galerija se otvara - fotografijom Putina.

A zatvara se sa Evrom, Bistrovim, Keržakovim, te Pandevom i Materacijem", pišu ovi Rusi, poput mnogih drugih svojih kolega:

Oficialьnый akkaunt «Crvenы Zvezdы» opublikoval foto s Vladimirom Putinыm! 🇷🇸🤝🇷🇺



Serbskiй klub otmetil 41-letie klubnogo muzeя (bolee 1400 эksponatov) fotopodborkoй izvestnыh posetiteleй, gde glavnыm gostem stal prezident Rossii, a zakrыli galereю… https://t.co/rqI28G8s35 pic.twitter.com/2JBPYxqT58 — Evro-Futbol.Ru (@EuroFootballRu) March 13, 2026

Ako vas zanima sport, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Kad himna Srbije, "Bože pravde", zagrmi u Rusiji...