POGINUO MLADIĆ (21) U BARAJEVU: Izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonski stub

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko 3 časa u Svetosavskoj ulici u Barajevu, poginuo je dvadesetjednogodišnji mladić.

Novosti

Nesreća se dogodila kada je mladić izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonski stub, nakon čega je preminuo na licu mesta.

Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt, dok je suvozač povređen i prevezen u dežurnu zdravstvenu ustanovu, izjavila je za RTS dr Andrijana Ilić iz Zavoda za urgentnu medicinu.

Dve ekipe Hitne pomoći izašle su na mesto nesreće.

(RTS)

Uskoro opširnije