Nesreće

POGINUO MLADIĆ (21) U BARAJEVU: Izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonski stub

V.N.

15. 03. 2026. u 07:13

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko 3 časa u Svetosavskoj ulici u Barajevu, poginuo je dvadesetjednogodišnji mladić.

ПОГИНУО МЛАДИЋ (21) У БАРАЈЕВУ: Изгубио контролу над возилом и ударио у бетонски стуб

Novosti

Nesreća se dogodila kada je mladić izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonski stub, nakon čega je preminuo na licu mesta.

Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt, dok je suvozač povređen i prevezen u dežurnu zdravstvenu ustanovu, izjavila je za RTS dr Andrijana Ilić iz Zavoda za urgentnu medicinu.

Dve ekipe Hitne pomoći izašle su na mesto nesreće.

(RTS)

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

SARAJEVSKI ŠARM NA DORĆOLU: Branko Đurić Đuro ozbiljno nasmejao publiku u Fondaciji Mozzart

SARAJEVSKI ŠARM NA DORĆOLU: Branko Đurić Đuro ozbiljno nasmejao publiku u Fondaciji Mozzart