NASILJE, PUMPANJE I POLITIČKO SAMOUBISTVO: Ovako su blokaderi pravili haos 15. marta, a onda ih je narod otpisao (VIDEO)

SNIMCI događaja od 15. marta prošle godine i danas podsećaju na scene haosa koje su tada viđene na ulicama širom Srbije.

Foto: Printskrin

Blokirane saobraćajnice, gužve, rasprave, fizički napadi na "ćacije" i incidenti obeležili su taj dan, a sada ostaju kao podsećanje na vreme kada su blokaderi pokušali da paralizuju normalno funkcionisanje države. Umesto mirnog okupljanja, u centru Beograda atmosfera je bila napeta i nasilna.

Politički protivnici vlasti pokušavali su pre tačno godinu dana da kroz blokade i nasilje stvore sliku potpune krize, a bilo je jasno da takvo ponašanje vodi ka scenariju obojene revolucije - pokušaju destabilizacije institucija i rušenja poretka na ulici.

Sve to pratilo je "pumpanje" medijskih grupa za pritisak, a koju čine mediji iz stranih zemalja koji emituju program u Srbiji. Uništavali su traktore, napadali ljude, a onda se pretvarali da su žrtve, da je masu njih napalo nekoliko studenata iz Pionirskog parka. Ukratko - lagali su, po običaju.

Zbog tog nasilja koje su blokaderi kontinuirano provodili i pre i posle 15. marta, nismo imali dovoljno turista, sezona nam je praktično uništena, a sve zbog političkih instrumenata poraženih snaga opozicije.

Ipak, uprkos pokušajima da se kroz pritisak i haos stvori atmosfera potpune destabilizacije, država je nastavila da funkcioniše, a većina građana jasno je poručivala da ne želi nasilje na ulicama, već stabilnost, red i miran razvoj Srbije, a to je ono na čemu insistira predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Potrebno nam je da u svetu u kojem ne samo da ne caruje više pravo i pravda, već otvoreno mogu da vam kažem, caruje neizvesnost, neretko ludilo, nepredvidivost, sve ono što i ekonomija ne trpi i sve ono što odgovorni ljudi ne mogu da podnesu, važno je da ujedinjeni, snažnije nego ikada, jasno pokažemo svoje opredeljenje i pošaljemo poruku da želimo, hoćemo i moramo da sačuvamo mir i stabilnost - poručio je nedavno Vučić.

Danas, posle više od godinu dana protesta, pokazalo se da studente zapravo čine sede glave neuspešnih ljudi koji pokušavaju da nađu svoje mesto na političkom "nebu" preko leđa mladih. Ipak, narod je prozreo blokaderske namere i oni nikada neće postati ono što sanjaju.

Tako su blokaderi poraženi na svim lokalnim izborima, "potučeni do nogu" politički amateri nastavljaju da "rovare", ali izgleda da su konačno "ispumpani".