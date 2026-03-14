Svet

POJAVIO SE SNIMAK: U plamenu ključna naftna luka u Emiratima nakon napada iranskog drona (VIDEO)

P. Đurđević

14. 03. 2026. u 12:53

U VAŽNOJ naftnoj luci Fudžejra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima izbio je požar nakon napada dronom.

ПОЈАВИО СЕ СНИМАК: У пламену кључна нафтна лука у Емиратима након напада иранског дрона (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/X/Egypt's Intel Observer

Vlasti su saopštile da je protivvazdušna odbrana presrela letelicu, ali su delovi letelice pali u područje luke, izazvavši požar.

Iz kancelarije vlade emirata Fudžejre saopštila je da pripadnici civilne zaštite rade na gašenju požara koji je izbio nakon što su ostaci drona pali nakon uspešnog presretanja.

Prema zvaničnim informacijama, u incidentu nije bilo povređenih. Blumberg je ranije izvestio da su neke operacije utovara nafte u luci Fudžejra privremeno obustavljene nakon napada i požara.

Fudžejra je jedno od najvećih skladišta nafte na Bliskom istoku i glavno čvorište za snabdevanje brodova gorivom.

Luka se nalazi u Omanskom zalivu, a ne u Persijskom zalivu, tako da brodovi koji tamo pristaju ne moraju da prolaze kroz Ormuski moreuz.

Terus, kroz koji prolazi veliki deo svetske trgovine naftom, praktično je zatvoren za brodarstvo od početka rata pre dve nedelje.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju gust dim koji se diže iz kompleksa na istočnoj obali UAE.

Napad se dogodio nakon što je Iranska revolucionarna garda saopštila da su američki interesi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uključujući luke, dokove i vojne objekte, postali legitimne mete.

Teheran je objavio ovu odluku nakon američkih udara na iransko ostrvo Harg, ključnu tačku za izvoz iranske nafte i vitalni deo iranske ekonomije.

(Dnevni avaz)

BONUS VIDEO:

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DAVID PROTIV GOLIJATA NA DEBELOM MINUSU: Finci na skijama zaustavili Staljinovu ratnu mašineriju- Bela smrt i 800 likvidacija za 100 dana
Panorama

0 0

DAVID PROTIV GOLIJATA NA DEBELOM MINUSU: Finci na skijama zaustavili Staljinovu ratnu mašineriju- "Bela smrt" i 800 likvidacija za 100 dana

ZIMSKI RAT je bio sukob između Sovjetskog Saveza (SSSR) i Finske koji se odigrao krajem 1939. i početkom 1940. godine, tokom Drugog svetskog rata, ali pre nego što je sukob dostigao globalne razmere. Rat je značajan po neverovatnoj otpornosti Finske u suočavanju sa mnogo većom i naizgled moćnijom sovjetskom vojskom, kao i po ekstremnim zimskim uslovima koji su odigrali ključnu ulogu u borbama.

14. 03. 2026. u 08:09

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
„I JEDAN JE MNOGO“: Udruženje priređivača igara na sreću SPIS pokrenulo program edukacije mladih

„I JEDAN JE MNOGO“: Udruženje priređivača igara na sreću SPIS pokrenulo program edukacije mladih