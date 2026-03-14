POJAVIO SE SNIMAK: U plamenu ključna naftna luka u Emiratima nakon napada iranskog drona (VIDEO)
U VAŽNOJ naftnoj luci Fudžejra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima izbio je požar nakon napada dronom.
Vlasti su saopštile da je protivvazdušna odbrana presrela letelicu, ali su delovi letelice pali u područje luke, izazvavši požar.
Iz kancelarije vlade emirata Fudžejre saopštila je da pripadnici civilne zaštite rade na gašenju požara koji je izbio nakon što su ostaci drona pali nakon uspešnog presretanja.
Prema zvaničnim informacijama, u incidentu nije bilo povređenih. Blumberg je ranije izvestio da su neke operacije utovara nafte u luci Fudžejra privremeno obustavljene nakon napada i požara.
Fudžejra je jedno od najvećih skladišta nafte na Bliskom istoku i glavno čvorište za snabdevanje brodova gorivom.
Luka se nalazi u Omanskom zalivu, a ne u Persijskom zalivu, tako da brodovi koji tamo pristaju ne moraju da prolaze kroz Ormuski moreuz.
Terus, kroz koji prolazi veliki deo svetske trgovine naftom, praktično je zatvoren za brodarstvo od početka rata pre dve nedelje.
Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju gust dim koji se diže iz kompleksa na istočnoj obali UAE.
Napad se dogodio nakon što je Iranska revolucionarna garda saopštila da su američki interesi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uključujući luke, dokove i vojne objekte, postali legitimne mete.
Teheran je objavio ovu odluku nakon američkih udara na iransko ostrvo Harg, ključnu tačku za izvoz iranske nafte i vitalni deo iranske ekonomije.
(Dnevni avaz)
