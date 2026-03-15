Svet

"NE ZNAM DA LI JE UOPŠTE ŽIV" Tramp o Modžtabi Hamneiju - Ako jeste, trebalo bi da uradi nešto veoma pametno za svoju zemlju, a to je predaja!

В.Н.

15. 03. 2026. u 07:44

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je u intervjuu za američku TV mrežu En-Bi-Si da ne zna da li je živ novi vrhovni verski vođa Irana ajatola Modžtabe Hamnei, sin ubijenog iranskog vođe ajatole Alija Hamneija.

НЕ ЗНАМ ДА ЛИ ЈЕ УОПШТЕ ЖИВ Трамп о Моџтаби Хамнеију - Ако јесте, требало би да уради нешто веома паметно за своју земљу, а то је предаја!

Foto: Profimedia

- Ne znam da li je uopšte živ. Do sada, niko nije uspeo da ga snimi - rekao je Tramp i podsetio da je Modžtabe Hamnei svoju prvu izjavu dao u četvrtak u pisanoj formi i nije se pojavio pred kamerama, prenosi Bi-Bi-Si.

Američki predsednik je rekao da je dobio informacije da novi verski vođa Irana nije živ.

- Ali ako jeste trebalo bi da uradi nešto veoma pametno za svoju zemlju, a to je predaja - poručio je Tramp.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP I AMERI U ŠOKU! Evo šta je Iran zatražio od njih
Fudbal

0 12

TRAMP I AMERI U ŠOKU! Evo šta je Iran zatražio od njih

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... Ali, malo ko je očekivao da će da se desi ovakav iranski odgovor, nakon poslednjeg što je uradio predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp.

14. 03. 2026. u 20:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Addiko Bank Srbija ostvarila rekordne rezultate i sprovela sveobuhvatnu transformaciju poslovanja

Addiko Bank Srbija ostvarila rekordne rezultate i sprovela sveobuhvatnu transformaciju poslovanja