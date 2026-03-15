"NE ZNAM DA LI JE UOPŠTE ŽIV" Tramp o Modžtabi Hamneiju - Ako jeste, trebalo bi da uradi nešto veoma pametno za svoju zemlju, a to je predaja!
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je u intervjuu za američku TV mrežu En-Bi-Si da ne zna da li je živ novi vrhovni verski vođa Irana ajatola Modžtabe Hamnei, sin ubijenog iranskog vođe ajatole Alija Hamneija.
- Ne znam da li je uopšte živ. Do sada, niko nije uspeo da ga snimi - rekao je Tramp i podsetio da je Modžtabe Hamnei svoju prvu izjavu dao u četvrtak u pisanoj formi i nije se pojavio pred kamerama, prenosi Bi-Bi-Si.
Američki predsednik je rekao da je dobio informacije da novi verski vođa Irana nije živ.
- Ali ako jeste trebalo bi da uradi nešto veoma pametno za svoju zemlju, a to je predaja - poručio je Tramp.
(Tanjug)
