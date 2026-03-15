GOLEADA NA "ENFILDU": Liverpul koristi probleme Totenhema koji se nalazi nadomak zone ispadanja
OD 17 časova i 30 minuta fudableri Liverpula dočekaće Totenhem na "Enfildu" u duelu koji zatvara današnji program Premijer lige.
Orkšaj Liverpula i Totenhema na Enfildu ima posebno mesto u sećanju navijača "redsa", jer je upravo pobeda od 5:1 u ovom duelu prošle sezone donela klubu 20. titulu šampiona Engleske.
Iako ovoga puta nema borbe za trofej, domaćin ima dobru priliku da se vrati u trku za plasman u Ligu šampiona.
Tim Arnea Slota je u Premijer ligi vezao tri pobede, protiv Sanderlenda, Notingem Foresta i Vest Hema, ali je taj niz prekinut dramatičnim porazom od Vulverhemptona.
U samom finišu meča na "Molinjuu" Andre je postigao odlučujući gol i ostavio Liverpul tri boda iza mesta koja vode u Ligu šampiona.
U međuvremenu, "redsi" su uzvratili Vulvsima u FA kupu, ali novi udarac stigao je u Ligi šampiona, gde su poraženi od Galatasaraja 1:0 u prvom meču osmine finala.
To znači da je Liverpul izgubio dva od poslednja tri meča u svim takmičenjima i potreban mu je trijumf da se vrati na pobednički kolosek.
Totenhem deluje kao idealna prilika za to jer se londonski klub nalazi u katastrofalnoj formi, u poslednjih šest kola Premijer lige osvojio je samo jedan bod i trenutno je u najlošijem nizu od svih timova u ligi.
Situacija se dodatno pogoršala u utorak, kada je Totenhem poražen od Atletiko Madrida 5:2 u Ligi šampiona. Time je trener Igor Tudor postao prvi menadžer u istoriji kluba koji je izgubio prve četiri utakmice na klupi, a "pevci" su doživeli i šest uzastopnih poraza u svim takmičenjima.
Totenhem se trenutno nalazi na 16. mestu tabele i opasno se približio zoni ispadanja, beži bod Notingemu koji je prvi ispod crte što samo pojačava pritisak na klub pred teško gostovanje u Liverpulu.
Istorija međusobnih duela takođe nije na strani gostiju, Liverpul je dobio 12 od poslednjih 16 ligaških mečeva protiv Sparsa, uključujući trijumf od 2:1 u prvom delu sezone.
Što se tiče sastava, Liverpul bi mogao da dobije važno pojačanje jer postoji nada da će se golman Alison Beker oporaviti na vreme.
Sa druge strane, Totenhem ima ogromnih kadrovskih problema, jer bi zbog povreda i suspenzija mogao da ostane bez čak 13 igrača.
Sve to stavlja Liverpul u ulogu velikog favorita, a ako se nastavi trend iz prethodnih međusobnih duela, publika na Enfildu mogla bi ponovo da gleda veoma efikasnu utakmicu.
