KAKVA DRAMA I MAGIJA LUKE DONČIĆA! Ovako je srušio Denver i Nikolu Jokića (VIDEO)

Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su posle produžetka Denver nagetse rezultatom 127:125, a pobedu domaćem timu doneo je Luka Dončić košem u poslednjoj sekundi. Nikola Jokić došao je do još jednog tripl-dabla sa 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija.

FOTO: Tanjug/AP

Nagetsi još uvek ne mogu da se vrate u formu, dok je tim Džej-Džeja Redika upisao petu pobedu u nizu.

Lejkersi su bili znatno bolji rival u prvom poluvremenu. Posle nekoliko minuta izjednačene igre, domaći tim je kpolako preuzimao inicijativu.

Bolji procenti šuta doneli su im plus osam posle prve četvrtine 36:28, a potom je razlika nastavila da raste.

Sredinom drugog perioda, "jezeraši" su imali maksimalnih 16 poena viška, ali je Denver do poluvremena uspeo da skine na minus 11.

Posle odmora se videlo da Nagetsi postepeno podižu ritam. Posed po posed, gostujući tim smanjivao je prednost, a pod vođstvom Nikole Jokića uspeo je da izjednači na 87:87 pred početak poslednje četvrtine.

U poslednjih 12 minuta, tim Dejvida Adelmana bio je taj koji je diktirao tempo igre, konstantno su imali po dva ili tri poseda prednosti, a onda se ušlo u drama završnicu.

Denver je bio nadomak trijumfa u regularnom delu, ali je Ostin Rivs izborio produžetak. Pri rezultatu 118:115 za Nagetse, 5,2 sekunde pre kraja Rivs je pogodio prvo slobodno bacanje, a zatim namerno promašio drugo, uhvatio odbijenu loptu i pogodio flouter 2 sekunde pre kraja za izjednačenje.

U produžetku je Dončić preuzeo odgovornost i pogodio šut sa oko pet metara preko Spensera Džonsa za konačnu pobedu Lejkersa, a potom je blokirao očajnički pokušaj Tima Hardaveja Mlađeg nakon tajm-auta Denvera.

LUKA HITS THE GO-AHEAD JUMPER TO WIN IT FOR THE LAKERS IN OT ? pic.twitter.com/CIkuCBvExv — NBA (@NBA) March 15, 2026

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Ostin Rivs sa 32 poena.

Tripl-dabl je ostvario i Dončić. Slovenački plejmejker meč je završio sa 30 poena, 13 asistencija i 11 skokova.

Doprinos je dao i Markus Smart, koji je trojkom 30 sekundi pre kraja produžetka doneo prednost Lejkersima, dok je Deandre Ejton u dodatnih pet minuta postigao četiri od svojih ukupno devet poena.

U redovima Denvera najbolji je bio Nikola Jokić sa 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija, što je njegov 27. tripl-dabl u sezoni.

Najefikasniji strelac Nagetsa bio je Eron Gordon sa 27 poena, dok je Tim Hardavej dodao 20. Džamal Mari je imao veoma loše šutersko veče – pogodio je samo jedan od 14 šuteva iz igre završio meč sa pet poena, šest skokova i šest asistencija, a isključen je zbog šest ličnih grešaka na početku produžetka.

Nije bilo prijavljenih povreda tokom utakmice.

U narednom kolu Denver nagetsi će na svom terenu dočekati Filadelfiju seventisikserse, dok Los Anđeles lejkersi gostuju Hjuston roketsima.

Rezultati NBA mečeva:

Boston sektiks - Vašington vizards 111:100

Majami - Orlando 117:121

Los Anđeles lejkers - Denver nagets 127:125

Los Anđeles klipers - Sakramento kings 109:118