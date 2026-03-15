Svet

DOK TRAMP PRETI, PORODICE ZAVIJENE U CRNO: Amerika objavila imena šest vojnika poginulih u padu aviona u Iraku (FOTO)

V.N.

15. 03. 2026. u 07:48 >> 07:50

MINISTARSTVO rata SAD objavilo je imena svih šest članova posade koji su poginuli kada se njihov avion za dopunu gorivom u vazduhu Boing KC-135 Stratotanker srušio u zapadnom Iraku u četvrtak.

Foto AP

Vlasti i dalje istražuju uzrok nesreće. Za sada je navedeno da pad aviona nije bio posledica neprijateljske vatre niti takozvane "prijateljske vatre".

U nesreći su poginuli:

Džon A. Kliner (33) iz Auburna u državi Alabama

Arijana G. Savino (31) iz Kovingtona u državi Vašington

Ešli B. Pruit (34) iz Bardstauna u Kentakiju

Set R. Koval (38) iz Murzvila u Indijani

Kurtis J. Angst (30) iz Vilmingtona u Ohaju

Tajler H. Simons (28) iz Kolumbusa u Ohaju

Načelnik Nacionalne garde objavio je njihovu zajedničku fotografiju na društvenoj mreži X.

Troje poginulih pripadalo je 6. krilu za dopunu gorivom iz vazduhoplovne vojne baze Mekdil na Floridi, dok su preostalo troje bili pripadnici 121. krila za dopunu gorivom iz baze Nacionalne garde Rikenbejker.

(Kurir)

„I JEDAN JE MNOGO": Udruženje priređivača igara na sreću SPIS pokrenulo program edukacije mladih

