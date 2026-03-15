DOK TRAMP PRETI, PORODICE ZAVIJENE U CRNO: Amerika objavila imena šest vojnika poginulih u padu aviona u Iraku (FOTO)
MINISTARSTVO rata SAD objavilo je imena svih šest članova posade koji su poginuli kada se njihov avion za dopunu gorivom u vazduhu Boing KC-135 Stratotanker srušio u zapadnom Iraku u četvrtak.
Vlasti i dalje istražuju uzrok nesreće. Za sada je navedeno da pad aviona nije bio posledica neprijateljske vatre niti takozvane "prijateljske vatre".
U nesreći su poginuli:
Džon A. Kliner (33) iz Auburna u državi Alabama
Arijana G. Savino (31) iz Kovingtona u državi Vašington
Ešli B. Pruit (34) iz Bardstauna u Kentakiju
Set R. Koval (38) iz Murzvila u Indijani
Kurtis J. Angst (30) iz Vilmingtona u Ohaju
Tajler H. Simons (28) iz Kolumbusa u Ohaju
Načelnik Nacionalne garde objavio je njihovu zajedničku fotografiju na društvenoj mreži X.
Troje poginulih pripadalo je 6. krilu za dopunu gorivom iz vazduhoplovne vojne baze Mekdil na Floridi, dok su preostalo troje bili pripadnici 121. krila za dopunu gorivom iz baze Nacionalne garde Rikenbejker.
(Kurir)
"CIA ŽELI DA ME PROGLASI STRANIM AGENTOM U SAD" Taker Karlson tvrdnjama šokirao svet
15. 03. 2026. u 08:38
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
