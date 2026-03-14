BELE LEDENE KOCKE SA VIŠNJAMA: Kremasti kolač koji se topi u ustima

Ako tražite kolač koji izgleda svečano, a istovremeno je kremast, sočan i osvežavajući, bele ledene kocke sa višnjama su pravi izbor. Mekani biskvit natopljen mlekom daje posebnu sočnost, dok se nežni beli fil savršeno spaja sa blago kiselkastim filom od višanja.

Sastojci:

6 jaja

6 kašika šećera

6 kašika brašna

250–300 ml hladnog mleka (za prelivanje)

Priprema:

Umutite belanca u čvrst sneg, postepeno dodajte šećer dok se ne dobije gusta i sjajna masa. Dodajte žumanca jedno po jedno i lagano umutite. Na kraju špatulom umešajte prosejano brašno. Smesu sipajte u pleh veličine oko 25×35 cm i pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 20 minuta. Ispečen i prohlađen biskvit prelijte hladnim mlekom.

BELI FIL

Sastojci:

1 l mleka

10 kašika šećera

3 kesice vanilin šećera

8 kašika brašna

200 gr maslaca (sobne temperature)

200 ml umućene slatke pavlake

Priprema:

Odvojite 200 ml mleka i pomešajte sa šećerom, vanilin šećerom i brašnom. Ostatak mleka stavite da provri, zatim dodajte pripremljenu smesu i kuvajte uz mešanje dok se krem ne zgusne. Ohladite. Umutite maslac pa ga sjedinite sa ohlađenim kremom, a zatim dodajte i umućenu slatku pavlaku.

FIL SA VIŠNjAMA

Sastojci:

450 gr smrznutih višanja

100 gr šećera

70 ml vode

2 ravne kašike gustina

2 kašike vode (za gustin)

Priprema:

Višnje, šećer i vodu stavitr da provri, zatim kuvajtr na srednjoj temperaturi oko 10 minuta. Gustin razmutitr sa 2 kašike vode, dodajte u višnje i kuvajte još oko minut dok se ne zgusne. Štapnim mikserom kratko usitnite da ostanu komadići višanja. Ostavite da se prohladi.

BELI GANAŠ

Sastojci:

200 gr bele čokolade

100 ml slatke pavlake

Priprema:

Čokoladu lagano otopite. Pavlaku zagrejte da bude vrela, ali da ne provri. Prelijte preko čokolade i mešajte dok se ne dobije glatka kremasta smesa.

REDOSLED SLAGANjA

Kora natopljena mlekom, polovina belog fila, fil sa višnjama, ostatak belog fila, beli ganaš

Po želji posuti pečenim seckanim bademima. Kolač dobro ohladiti pre sečenja.

Uživajte!