NEUSTRAŠIVI KOMO SE NE PLAŠI "VUČICE": Četa Seska Fabregasa sanja o plasmanu u Ligu šampiona!

VELIKI derbi u borbi za mesto među prva četiri u Seriji A igra se od 18 časova na "Đuzepe Siniganji" gde ambiciozni Komo dočekuje Romu u meču koji može mnogo da odluči u trci za Ligu šampiona.

U trenutku kada se sezona u Seriji A približava završnici, Komo i Roma ulaze u direktan duel koji bi mogao da ima ogroman uticaj na rasplet borbe za četvrto mesto. Dva tima su trenutno bodovno izjednačena, četvrtoplasirani Juve im beži dva nakon jučearšnjeg trijumfa, pa će nedeljni okršaj na stadionu kraj jezera biti jedan od najvažnijih mečeva 29. kola.

Roma u ovaj susret ulazi posle bolnog poraza od Đenove (2:1) u prošlom kolu. Ironija je u tome što je trener rivala bio klupska legenda "vučice" Danijele de Rosi, koji je tako dodatno zakomplikovao evropske ambicije svog bivšeg kluba.

Ekipa Đan Pjera Gasperinija nije imala mnogo vremena za oporavak, jer je već nekoliko dana kasnije igrala i u Ligi Evrope. U prvom meču osmine finala protiv Bolonje uspela je da se vrati iz minusa i izbori remi na "Dal'Ari" protiv Bolonje (1:1), pa će odluka o prolasku pasti u revanšu u Rimu.

Ipak, pre evropskog nastavka, Romu čeka izuzetno važan prvenstveni izazov. Razlog za brigu je i činjenica da su "đalorosi" izgubili čak šest od poslednjih deset gostujućih utakmica u Seriji A, nakon što su sezonu na strani otvorili sa četiri uzastopne pobede.

S druge strane, Komo doživljava jednu od najlepših sezona u svojoj istoriji. Ekipa koju vodi Sesk Fabregas izgubila je samo jedan od poslednjih osam ligaških mečeva, a današnji meč dočekuje u seriji od tri vezana trijumfa, redom su padali Juve, Leće i Kaljari.

Poslednji trijumf ostvaren je upravo protiv Sardinijaca proteklog vikenda (2:1), uz golove Martina Baturine i Lukasa Da Kunje. Komo je tako nastavio da gradi san o istorijskom plasmanu u Ligu šampiona, a kako izgleda na terenu možda je i favorit za četvrtu poziciju na tabeli.

Iako su domaćini napadački orijentisani, odbrana je jedno od najjačih oružja ovog tima, samo je Milan primio manje golova u Seriji A, a svoj kvalitet zadnja linija je nedavno pokazala, odigravši 0:0 protiv lidera šampionata Intera u prvom meču polufinala Kupa Italije.

Za klub koji se vratio u elitu pre manje od dve godine, rezultati su iznad svih očekivanja. Komo je već premašio granicu od 50 bodova u Seriji A, što im je najbolji učinak u istoriji, ali ambicije tu ne staju i puni samopouzdanja dočekuju večerašnji susret.

Što se tiče kadrovske situacije, Roma ima ozbiljnih problema u napadu. Paulo Dibala, Artem Dovbik i Evan Ferguson su povređeni, dok i Matijas Sule ima problem sa mišićem. Uz to, defanzivac Evan Ndika je suspendovan.

Zbog ograničenih opcija u ofanzivi, Donijel Malen bi ponovo mogao da predvodi napad. Holandski napadač se brzo uklopio u ekipu i već deli prvo mesto na listi strelaca Rome u ligi, a nedavno je proglašen i za najboljeg igrača Serije A u februaru.

Komo, s druge strane, ima više opcija u napadu. Tasos Duvikas i Niko Paz su na korak od dvocifrenog broja golova, a obojica će biti glavna pretnja po odbranu gostiju. Paz posebno ima lepe uspomene na Romu, jer je postigao gol u njihovom poslednjem susretu na "Đuzepe Sinigalji".

Fabregas takođe može da računa na Alvara Moratu, Asana Dijoa i Baturinu, koji su se nedavno vratili posle povreda, pa Komo u ovaj meč ulazi sa ozbiljnom ofanzivnom snagom.

Sve ukazuje da nas očekuje veoma zanimljiv duel, Roma se bori da ostane u trci za Ligu šampiona, dok Komo želi da nastavi svoju bajkovitu kampanju i napravi nešto što niko nije očekivao na početku sezone.

